В Киеве серьезное ДТП на Борщаговской: на месте пробка (фото)

В Киеве сегодня на Борщаговской, 221 произошло ДТП.
Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.
Предварительно известно, что есть пострадавшие. На месте образовалась пробка.
"Движение осложнено в сторону Гузара", – говорится в сообщение.
Как свидетельствуют данные Google maps, на месте действительно большая пробка.
Напомним, в Ровенской области на трассе Киев – Чоп в ДТП погибли двое братьев из Львова. Еще две женщины пострадали.
Ранее под Харьковом скорая помощь слетела в кювет.
Смотрите сюжет – военные попали в аварию:
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