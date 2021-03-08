В Киеве сгорела баня: стало известно, сколько человек погибли (фото)

Огонь тушили более двух десятков спасателей, но находящимся в бане людям помочь не удалось

В Киеве случился пожар в недостроенной бане, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Произошло это ночью в Святошинском районе в пристроенной бане к частному 2-этажному дому по ул. Якова Качуры

"В 2-этажном нежилом здании на 1-м этаже в комнате отдыха возник пожар. В результате пожара произошло разрушение деревянного перекрытия между первым и вторым этажами. В ходе разборки металлических конструкций были обнаружены тела трех человек, данные которых устанавливаются. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и отделка на площади 80 кв. м", – говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы 25 человек и 6 единиц техники.

Как сообщали новости "Сегодня", в субботу вечером в Деснянском районе Киева прогремел взрыв. Да так рвануло, что в соседнем доме повылетали стекла.

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