В Киеве снесли более десяти МАФов: куда их отправят (фото)

На месте работали семнадцать машин спецтехники

В Киеве на Маяковского, 75/2 начался демонтаж более десяти незаконно установленных торговых объектов.

Об этом сообщает КГГА.

На месте работали семнадцать машин спецтехники.

"Мы продолжаем освобождать Киев от нелегальных временных сооружений. Несмотря на сопротивление неизвестных лиц, пытающихся заблокировать работу специалистов и испортить спецтехнику, демонтаж незаконных построек на Маяковского продолжается. Отрабатываем всю локацию", – отметил директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.

Отметим, что все демонтированные объекты переместят на штрафплощадку для временного хранения.

Реклама

Напомним, с начала марта с улиц Киева демонтировали почти 270 незаконных элементов благоустройства.

Ранее мы писали, что в Киеве на Виноградаре демонтируют 60 незаконно установленных МАФов.

А с 21 по 27 сентября в Киеве снесли почти 100 незаконно установленных МАФов.