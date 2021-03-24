В Киеве снова горит дом на Саксаганского (фото, видео)

В Киеве в доме по улице Саксаганского, 38, произошел масштабный пожар.

Об этом сообщает Nonna Stefanova в Facebook.

В этом здании на первом этаже находится бар "Бездельники".

"Тот, где уже был пожар в марте 2015, и где погибли два пожарных. Очень хочется кому-то его сжечь, чтобы поставить многоэтажку. А то в каждом уголке и дворике Саксаганского и Жилянской уже втулили небоскребы, теперь очередь сноса малой застройки", – написала она.

Как сообщают в прямом эфире телеканала "Украина 24", пока информации о пострадавших нет. А движение транспорта по улице Саксаганского временно перекрыли, поскольку на месте работает большое количество спасательной техники.

Пожару присвоили ранг повышенной опасности, спасатели работают с помощью автолесниц, разбивают окна в здании, чтобы задействовать дополнительные стволы на тушение пожара.

Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"

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"Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Существует угроза распространения огня на второй этаж. Сложность в том, что очень сложная конструкция здания, есть деревянные перекрытия и перегородки, разные входы и нельзя зайти только с одного входа", – говорит пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.

Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"

По ее словам, по прибытии первых подразделений спасатели вывели на безопасное расстояние 10 человек, которые находились внутри. Задействовано 6 единиц спецтехники и около 25 человек личного состава. Но также на место едет дополнительная техника – центр города, пробки, движение усложнено.

Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"

О причинах пожара пока рано говорить, неясно, где именно начался пожар, на чердаке или в другом месте здания.

Видео: Владислав Гарнаев, "Сегодня"

Ранее мы писали, что в Киеве на территории Александровской больницы произошел пожар. В 2-этажном недействующем корпусе произошло возгорание мусора в подвальном помещении.

Напомним, ранее в Хмельницкой области произошел пожар в двухэтажной больнице, из здания были эвакуированы 23 человека.