В Киеве снова вышли на протест ветераны-силовики: требования (фото)

Выходящие сейчас на пенсию силовики получают в три раза больше, чем митингующие

В Киеве 9 марта возле Офиса президента снова проходит протестный марш ветеранов-силовиков, которые возмущены низкими пенсиями.

Об этом сообщает PavlovskyNews в Telegram.

Протестующие требуют скорейшей встречи своей рабочей группы с Президентом Украины относительно решения проблемы.

Ветеран не устраивает, что выходящие сейчас на пенсию сотрудники органов получают в два-три раза больше их. А Пенсионный фонд не собирается увеличивать выплаты тем, кто закончил служить значительно раньше.

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Напомним, предыдущий раз ветераны выходили на митинг в феврале, но желаемого не добились.

Ранее мы писали, что в Киеве прошел очередной протест в поддержку Стерненко.

Также, вчера активисты блокировали выезд из Шевченковского суда Киева, чтобы оттуда не вывезли Андрея Антоненко. Под судом прошли столкновения.