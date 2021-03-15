В Киеве сообщили о минировании ТРЦ (видео)

В Киеве 15 марта "минировали" ТРЦ Gulliver.
Об этом сообщает DTP.Kiev в Telegram.
Из торгового центра эвакуировали всех посетителей и сотрудников.
"Сообщается о минировании ТРЦ Gulliver", – написали в паблике.
Вход торгового центра оцеплен. Ожидают спецслужбы.
Ранее мы сообщали, что в Одессе неизвестные сообщили о минировании 185 детских садов города, из них 128 – коммунальные.
Также напомним, в Одессе первоклассница "заминировала" школу. Девочка объяснила, что очень хотела поскорее уйти домой и поиграть с котиком.
Новости на эту же тему: