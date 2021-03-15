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В Киеве сообщили о минировании ТРЦ (видео)

15 марта, 12:25

Ольга Кравченко

Эвакуировали всех посетителей и сотрудников

В Киеве 15 марта "минировали" ТРЦ Gulliver.

Об этом сообщает DTP.Kiev в Telegram.

Из торгового центра эвакуировали всех посетителей и сотрудников.

"Сообщается о минировании ТРЦ Gulliver", – написали в паблике.

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Вход торгового центра оцеплен. Ожидают спецслужбы.

Ранее мы сообщали, что в Одессе неизвестные сообщили о минировании 185 детских садов города, из них 128 – коммунальные.

Также напомним, в Одессе первоклассница "заминировала" школу. Девочка объяснила, что очень хотела поскорее уйти домой и поиграть с котиком.

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Источник: Сегодня

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