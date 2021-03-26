В Киеве спасли пострадавшего на пожаре кота (фото)

В Киеве на проспекте Отрадном произошел пожар – пострадал кот.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.
"Пока одно отделение прокладывали линию и тушили пожар извне, другие уже проводили деблокирование входной двери квартиры, чтобы тушить огонь изнутри и не допустить распространения огня на всю квартиру", – говорится в сообщении.
Спасатели заметили, что на диване, в охваченном дымом помещении, лежит кот, и практически не подает признаков жизни.
Четвероногого вынесли на свежий воздух, сразу смочили водой и дали подышать с помощью аппарата на сжатом воздухе.
Владельцы квартиры невероятно обрадовались ,что их любимец жив. Отвезли кота в ветеринарную клинику.
Ранее мы писали, что начальник части специальных спасательных работ Артур Моркотенко забрал кота из подъезда дома, куда его подбросили "неравнодушные граждане".
Новости на эту же тему: