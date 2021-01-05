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В Киеве столкнулось сразу пять авто: есть пострадавшие

5 января, 10:42

Ольга Кравченко

В направлении станции метро "Выдубичи" образовалась пробка

В Киеве сегодня на Надднепрянском шоссе произошло ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

Авария произошла с участием пяти автомобилей.

"Затруднено движение от моста Патона в направлении станции метро "Выдубичи", – говорится в сообщении.

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По предварительным данным, в аварии пострадали люди.

В Сети появилось видео с места аварии.

Как сообщали новости "Сегодня", в Сумской области автовоз снес полицейских в кювет. Большой грузовик смял переднюю часть полицейского автомобиля.

Смотрите видео – на Палладина произошло ДТП:

ДТП на Палладина

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Киев авария ДТП патрульная полиция Полиция Киева

Источник: Сегодня

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