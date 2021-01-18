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В Киеве столкнулось сразу три автомобиля: есть пострадавшие (видео)

18 января, 12:10

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Одному из пострадавших понадобилась помощь медиков

В Киеве сегодня на перекрестке улиц Сержа Лифаря и Крайней произошло ДТП. Как сообщили корреспонденту "Сегодня" в патрульной полиции Киева, столкнулись сразу три автомобиля.

На месте работают сотрудники полиции, они устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

В данной аварии обошлось без погибших. Известно, что пострадал один человек, ему понадобилась помощь медиков.

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Напомним, в Ровенской области на трассе Киев – Чоп в ДТП погибли двое братьев из Львова. Еще две женщины пострадали.

Ранее под Харьковом скорая помощь слетела в кювет.

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Источник: Сегодня

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