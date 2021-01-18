В Киеве столкнулось сразу три автомобиля: есть пострадавшие (видео)

В Киеве сегодня на перекрестке улиц Сержа Лифаря и Крайней произошло ДТП. Как сообщили корреспонденту "Сегодня" в патрульной полиции Киева, столкнулись сразу три автомобиля.
На месте работают сотрудники полиции, они устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
В данной аварии обошлось без погибших. Известно, что пострадал один человек, ему понадобилась помощь медиков.
Напомним, в Ровенской области на трассе Киев – Чоп в ДТП погибли двое братьев из Львова. Еще две женщины пострадали.
Ранее под Харьковом скорая помощь слетела в кювет.
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