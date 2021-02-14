В Киеве улицы превратились в реку: возле метро "Черниговская" прорвало трубу (видео)

Весь транспорт в обе стороны остановился

Сегодня около станции метро "Черниговская" в Киеве прорвало трубопровод, из-за чего движение транспорта по улице ограничено.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Киев Сейчас".

Как видно на видео, которое опубликовал telegram-канал, подтопление зафиксировано на улицах Попудренко и Хоткевича. Сейчас там невозможно пройти или проехать. Весь транспорт в обе стороны остановился.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, из-за аварии на ул. Попудренко, 52, произошел порыв на водопроводе.

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"На ул. Попудренко, 52, произошел порыв на водопроводе. Подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича", – говорится в сообщении на сайте КГГА в воскресенье утром.

На месте работает техника и бригады ДЭУ Деснянского района, которые убирают лед. Ремонтом водопроводной сети занимается ЗАО АК "Киевводоканал.

Как сообщали ранее, в Киеве в Подольском районе затопило целую улицу. ЧП произошло на проспекте Василия Порика, 9.

Ранее мы писали, что в столице на улице Туполева, 20 в доме прорвало трубу и вода бежала прямо по стенам в подъезде.