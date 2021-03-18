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В Киеве ужесточили карантин: список запретов

18 марта, 11:45

Мария Дмитренко

Ограничения вводят на три недели

В Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом. В связи с этим власти приняли решение усилить карантинные ограничения.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко во время брифинга.

Ограничения вводят с 20 марта на три недели. Запрещается следующее:

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Кроме того:

Ранее мы сообщали, что в Украине выявили более 15 тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, в Киеве за сутки снова выявили более тысячи новых случаев коронавируса.

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