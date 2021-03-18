В Киеве ужесточили карантин: список запретов

Ограничения вводят на три недели

В Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом. В связи с этим власти приняли решение усилить карантинные ограничения.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко во время брифинга.

Ограничения вводят с 20 марта на три недели. Запрещается следующее:

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работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);

работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);

проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве).

Кроме того:

заведения общественного питания будут работать исключительно навынос;

автозаправочные станции будут работать при соблюдении строгих норм и без работы кафе;

парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи (также фитнес и спортивные залы, но без групповых занятий);

будут работать детские сады, а школы после каникул вернутся к учебе, но дистанционно;

все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;

частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы (кроме предприятий критической инфраструктуры);

общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима (заполненность мест для сидения – 50%).

Ранее мы сообщали, что в Украине выявили более 15 тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, в Киеве за сутки снова выявили более тысячи новых случаев коронавируса.