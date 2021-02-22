В Киеве водитель убил пешехода двумя ударами: стало известно имя жертвы

Жертвой конфликта на дороге в центре Киева 19 февраля, когда таксист двумя ударами убил мужчину, оказался 52-летний Владислав Леонидович Корниенко.

Об этом сообщил бывший глава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко в Facebook.

Как стало известно, убитый работал на Киевской таможне. Анатолий Макаренко опубликовал фото погибшего.

"Скромный, порядочный человек. Добросовестный сотрудник Киевской таможни. Именно его убили на пешеходном переходе. Кадры этой трагедии обошли все телеэкраны", – написал он.

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Оказалось, что преступником, который двумя ударами убил мужчину недалеко от Офиса президента, был гражданин Азербайджана, 1992 года рождения, с видом на жительство в Украине. Его арестовали.

Напомним, это не первый случай драки на дороге. Так, на мосту Метро в Киеве конфликт водителей на дороге закончился дракой.

Также сообщалось, что нацгвардейцы устроили массовую "драку" в центре Киева.