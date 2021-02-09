Протянули руку помощи: как "Укравтодор" помог расчистить Киев от снега (видео)

Привлекли технику, которая работает на дорогах государственного значения

В Киеве за ночь расчистили около 50 километров основных магистралей.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Facebook.

К работе в столице привлекли технику, которая работает на дорогах государственного значения в Киевской области.

"Ночью вместе с главой "Укравтодора" Александром Кубраковым приняли решение протянуть Киеву руку помощи по преодолению снежной непогоды. Ведь для нас комфорт горожан – самое главное", – написал он в Сети.

По его словам, только за одну ночь удалось расчистить около 50 километров основных магистралей Киева.

Реклама

"Мы борцы с непогодой в таких сложных условиях, как сегодня, командой помогаем расчистить пути, чтобы каждый человек на своей машине или автобусе смог добраться из пункта А в пункт Б", – говорит водитель снегоуборочной техники Александр Бойко.

Ранее мы писали, что Киев снова стоит в пробках – городские службы не справляются со снежными заносами, хотя спецтехника работала всю ночь.

Однако в целом ситуация немного лучше, чем вчера, когда город оказался буквально парализован непогодой.

Видео: Сегодня