В Киеве закрыли школы и детсады из-за непогоды

Киевские власти приняли решение закрыть детские сады и школа из-за ухудшения погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Занятий в столичных учебных учреждениях не будет 11 и 12 февраля.

"Последние дни техника и коммунальщики работают на пределе возможностей, но непогода не отступает и, к сожалению, прогноз на ближайшие дни – неутешительный. Мы приняли оперативное решение, которое позволит максимально разгрузить транспортные пути и минимизировать парковки вдоль дорог, чтобы дорожники могли беспрепятственно убирать снег", – сказано в сообщении.

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В Департаменте образования и науки отметили, что все педагогические коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме.

Ранее мы писали, что из-за сильного снегопада в Киеве на улицы города для эвакуации застрявших грузовиков вывели бронетехнику.

Также мы писали, что на Украину надвигается новый снежный шторм, который принесет нам циклон Volker. В четверг снова будет сыпать снег, местами дожди, а температура будет колебаться от -9 до +14.