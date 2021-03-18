В Киеве "заминировали" семь станций метро

В Киеве семь станций метро закрыты на вход и выход.
Об этом сообщает Киевский метрополитен в Facebook.
Поступил анонимный звонок о минировании.
"Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", – пишут в ведомстве.
Какие станции закрыты:
- "Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота";
- "Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого";
- "Майдан Незалежности";
- "Крещатик";
- "Академгородок";
- "Красный хутор";
- "Героев Днепра".
Как "Сегодня сообщили в полиции Киева, поступило сообщение о минировании семи станций Киевского метрополитена на разных линиях.
"Проверка уже идет. Решение о закрытии станций будет приниматься отдельно", – рассказали нам в полиции.
Напомним, в августе житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.
Ранее мы писали, что в Киеве неизвестный прислал на электронный адрес торгово-развлекательного центра River Mall сообщение о том, что здание заминировано.
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