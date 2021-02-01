Версія українською
$ 28,13
34,16

В Киеве "заминировали" ж/д вокзал

1 февраля, 09:24

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Всех людей эвакуировали с вокзала

В Киеве в понедельник, 1 февраля, поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала. Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева, аноним сообщил о взрывчатке.

Всех людей эвакуировали с вокзала, внутрь никого не пускают.

"Сообщение поступило в 8:17. На данный момент проводится эвакуация персонала вокзала и пассажиров с помещений вокзала. Взрывотехники и кинологи приступили к проверке помещений", – говорят в полиции Киева.

Следите за нашими обновлениями.

Ранее мы писали, что 16 ноября неизвестные "заминировали" Центральный универмаг.

Напомним, житель города Ирпень сообщил в полицию об исчезновении его сожительницы, а затем начал угрожать взорвать здание местного госучреждения- злоумышленника поймала полиция.

Также мы писали, что в Запорожье правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать все электростанции в Украине и требовал миллиард.

Смотрите сюжет – в Киеве задержали американца из-за минирования:

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
Киев жд-вокзал Южный минировали

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Савченко в бикини искупалась в проруби
Вот кем оказался возлюбленный внучки Ротару
Анна Седокова в "голом" купальнике сверкнула сочными формами