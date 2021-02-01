В Киеве "заминировали" ж/д вокзал

Всех людей эвакуировали с вокзала

В Киеве в понедельник, 1 февраля, поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала. Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева, аноним сообщил о взрывчатке.

Всех людей эвакуировали с вокзала, внутрь никого не пускают.

"Сообщение поступило в 8:17. На данный момент проводится эвакуация персонала вокзала и пассажиров с помещений вокзала. Взрывотехники и кинологи приступили к проверке помещений", – говорят в полиции Киева.

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Напомним, житель города Ирпень сообщил в полицию об исчезновении его сожительницы, а затем начал угрожать взорвать здание местного госучреждения- злоумышленника поймала полиция.

Также мы писали, что в Запорожье правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать все электростанции в Украине и требовал миллиард.

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Видео: Сегодня