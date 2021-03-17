В Киеве запретили посещать футбольные матчи зрителям

В Киеве до стабилизации эпидемической ситуации запрещается доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

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"В столице ситуация с распространением болезни – сложная. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке. При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить", – отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Ранее мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко требует от Кабмина усилить ограничения в оранжевой зоне, в частности в Киеве.

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