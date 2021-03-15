В Киеве запустили City Express: маршрут и расписание

Поезда будут останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча

Транспортный проект City Express стартовал в Киеве сегодня, 15 марта. Первая электричка будет курсировать по маршруту Святошино-Буча.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин в Facebook.

"В рамках пилотного проекта на маршруте "Святошино-Буча" уже начали курсировать первые пригородные электропоезда", – написал он.

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По его словам, поезда будут останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча. Первый поезд будет отправляться со станции Святошин в 05:54 и прибывать на станцию Буча в 06:17.

Следующие рейсы будут отправляться со станции Святошин в 06:58, 08:23, 17:30, 18:34, 19:38. В обратном направлении со станции Буча в первый рейс поезд отправится в 06:27, затем – в 07:31, 08:56, в 18:03 и 19:07.

Напомним, что "Укрзализныця" 25 августа начала пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны компании.