В Киеве женщина с COVID-19 выбросилась из окна больницы

От полученных травм женщина погибла на месте

В Киеве произошло ЧП в больнице на улице Соломенской, 17. С шестого этажа городской клинической больницы №4 выбросилась женщина.

Трагедия произошла сегодня в 7 часов утра. Женщина проходила лечение в отделении для больных COVID-19.

"Из окна больницы выпрыгнула женщина 1949 года рождения. От полученных травм она погибла. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Соломенского района.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", у некоторых пациентов, выздоравливающих от COVID-19, возникают проблемы с психическим здоровьем. К ним относятся тревога, депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство.

Каждый пятый, кто преодолел опасный вирус, испытывает повышенную тревожность, страх и депрессию, страдает от бессонницы и панических атак.

В санатории под Киевом открыли первое в Украине отделение, которое занимается реабилитацией пациентов после ковида. Там разработали программу для поддержания физического и психологического состояния послековидных пациентов.

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