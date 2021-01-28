В киевском метро двое парней вышли из вагона во время движения, чтобы поговорить (видео)

В поезде было немного людей

В киевском метро заметили двух парней, которые во время движения поезда находились между вагонов метро.

Видео появилось в Telegram-канале "Х. Киев".

На опубликованном видео видно, что поезд движется, а людей в нем немного. Почему именно парни решили выйти из вагона, чтобы поговорить по дороге – пока неизвестно.

Реклама

Видео: "Х. Киев"

Как сообщалось ранее, полиция расследует нападение неизвестных хулиганов на поезда Киевского метрополитена, которые забросали камнями вагоны подземки. "Обстрел" длился с 19:00 до 19:30 на участке между станциями "Дарница" и "Черниговская", повреждены окна четырех поездов метро.

Также мы писали, что в Киеве нетрезвый пассажир избил сотрудницу метрополитена за то, что она не впускала его в подземку на станции "Оболонь".