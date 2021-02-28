Версія українською
$ 27,93
34,15

В метро Киева мужчина упал с перрона (видео)

28 февраля, 12:08

Ольга Кравченко

Происшествие случилось на станции метро "Майдан Незалежности"

В Киеве 28 февраля произошло ЧП в метрополитене – мужчина упал с перрона.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

Это произошло на станции метро "Майдан Незалежности".

"К счастью, его вовремя достали", – говорится в сообщении.

Реклама

Информация о причине падения уточняется.

Ранее мы писали, что в Харькове мужчина упал под поезд в метро и остался жив.

Ранее сообщалось, что на станции метро "Славутич" в Киеве задержали мужчину, который напал на полицейского из-за замечания об отсутствии маски.

Также мы писали, что в Киевской области женщина прыгнула под поезд. Машинист применил экстренное торможение.

Новости на эту же тему:
Киев метро поезда метрополитен мужчина

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Жену Медведчука, телеведущую Оксану Марченко, "наказали"
Почему распался брак знаменитых актёров
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини