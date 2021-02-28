В метро Киева мужчина упал с перрона (видео)

В Киеве 28 февраля произошло ЧП в метрополитене – мужчина упал с перрона.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.
Это произошло на станции метро "Майдан Незалежности".
"К счастью, его вовремя достали", – говорится в сообщении.
Информация о причине падения уточняется.
Ранее мы писали, что в Харькове мужчина упал под поезд в метро и остался жив.
Ранее сообщалось, что на станции метро "Славутич" в Киеве задержали мужчину, который напал на полицейского из-за замечания об отсутствии маски.
Также мы писали, что в Киевской области женщина прыгнула под поезд. Машинист применил экстренное торможение.
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