В киевском метро остановили движение поездов: на рельсы упал пассажир (фото)

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На Сырецко-Печерской линии метро в Киеве приостановили движение поездов – на колеи упал пассажир.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Происшествие произошло на станции "Дворец Спорта". Чтобы поднять мужчину на перрон, пришлось обесточить колеи.

"С ним сейчас работают правоохранители и медики. Последние осматривают его, есть ли травмы, а полицейские уточняют причину падения", – рассказали в Киевском метрополитене.

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Там добавляют, что движение поездов уже восстановлено. Поезда не курсировали по линии 5-7 минут.

Это вызвало панику среди граждан и столпотворение пассажиров на станциях. О ЧП оперативно сообщили на других линиях метро.

Как сообщалось ранее, полиция расследует нападение неизвестных хулиганов на поезда Киевского метрополитена, которые забросали камнями вагоны подземки. "Обстрел" длился с 19:00 до 19:30 на участке между станциями "Дарница" и "Черниговская", повреждены окна четырех поездов метро.

Также мы писали, что в Киеве нетрезвый пассажир избил сотрудницу метрополитена за то, что она не впускала его в подземку на станции "Оболонь".