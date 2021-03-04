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В киевском метро появился поезд с изображением бездомных животных (видео)

4 марта, 14:48

Ольга Кравченко

Изображенные животные – подопечные крупнейших киевских приютов

В метрополитене Киева появился поезд с изображением бездомных животных.

Об этом сообщает Директор Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко в Facebook.

"Друзья, вы уже видели этот замечательный поезд добра? В метро курсирует вагон с котиками и собачками, которые ждут семью. Изображенные животные – подопечные крупнейших киевских приютов, в том числе и нашего Центра защиты животных", – написал Ткаченко.

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Отметим, в прошлом году отдел адопции Центра защиты животных, нашел дома для более 750 бездомных животных.

Ранее мы писали, что в Киеве пользователям метрополитена не понравилась замена деревянных дверей в технические помещения на станции "Арсенальная" на металлические.

Напомним, на станции метро "Контрактовая площадь" завершена установка новых турникетов. Действуют все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, карточка киевлянина и бесконтактная банковская карточка.

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Источник: Сегодня

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