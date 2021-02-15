В киевском парке "Муромец" масштабный пожар (видео)

В киевском парке "Муромец" на территории масштабный пожар: горят деревянные строения одного из комплексов.

Об этом сообщает Киев dtp.kiev.uaв в Telegram.

На месте работают спасатели.

"Причины пока неизвестны, но на той территории можно запросто построить огромный жилой комплекс на несколько 1000 квартир и переселить в Киев ещё 1% населения Украины", – пишут в сообщении.

Спасатели добавляют, что горит одноэтажное здание в парке "Муромец". Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

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Внешне похоже на кафе, но пока точно сказать в ГСЧС не могут. Идет ликвидация возгорания.

О пострадавших пока нет информации.

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