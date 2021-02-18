В Киевской области мужчина поджег почту и украл 300 тысяч гривен (фото)

В Киевской области задержали мужчину за кражу более 300 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.

В поселке Глеваха Фастовского района горело помещение почты. Во время осмотра правоохранители выяснили, что огонь повредил комнату, в которой находился сейф.

По словам руководителя почты, в сейфе находилась крупная сумма денег, которые были предназначены для выплаты пенсий и социальных выплат жителям поселка Глеваха. На момент осмотра он был открыт и пуст.

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Злоумышленником оказался 24-летний местный житель, который уже имел проблемы с законом.

"Мужчина в содеянном сознался и дал правдивые показания. По его месту жительства правоохранители изъяли вещественные доказательства, в частности похищенные деньги. Также во время обыска полицейские нашли наркотическое вещество каннабис", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали, меру пресечения изберет суд. После окончания следственных действий деньги вернут законным владельцам. За содеянное злоумышленнику грозит заключение на срок от пяти до восьми лет.

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