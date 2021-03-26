В Киевской области на взятке в 423 тысячи гривен задержали налогового инспектора

В Киевской области сообщили о подозрении главному государственному ревизору-инспектору ГУ Государственной налоговой службы за вымогательство и взятки.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.
"Служащий требовал 423 тысячи гривен от представителя предприятия, специализирующегося на поставках медицинских товаров, за уменьшение размера штрафных санкций за выявленные в ходе плановой проверки нарушения налогового законодательства", – говориться в сообщении.
Инспектор обещал, что размер штрафных санкций для предприятия составит 50 тысяч гривен, а в случае отказа ее предоставить – 7 млн грн.
В дальнейшем, как требовал чиновник, взятка была перечислена на счет подконтрольного предприятия, чтобы в дальнейшем обналичить.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области на крупной взятке разоблачили начальника отдела полиции.
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