В Киевской области на взятке в 423 тысячи гривен задержали налогового инспектора

Взятка была перечислена на счет подконтрольного предприятия

В Киевской области сообщили о подозрении главному государственному ревизору-инспектору ГУ Государственной налоговой службы за вымогательство и взятки.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

"Служащий требовал 423 тысячи гривен от представителя предприятия, специализирующегося на поставках медицинских товаров, за уменьшение размера штрафных санкций за выявленные в ходе плановой проверки нарушения налогового законодательства", – говориться в сообщении.

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Инспектор обещал, что размер штрафных санкций для предприятия составит 50 тысяч гривен, а в случае отказа ее предоставить – 7 млн ​​грн.

В дальнейшем, как требовал чиновник, взятка была перечислена на счет подконтрольного предприятия, чтобы в дальнейшем обналичить.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области на крупной взятке разоблачили начальника отдела полиции.

Также напомним, в Мукачево полицейский-взяточник стал "героем" Youtube.