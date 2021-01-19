В Киевской области обнаружили нарколабораторию (фото)

Ее мощности позволяли производить около 50 килограммов наркотиков в месяц

В Киевской области разоблачили членов преступной группы, которые занимались изготовлением и распространением наркотического средства – метадона.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

Организовал преступный бизнес 31-летний киевлянин. Мужчина и его 28-летний сообщник оборудовали в загородном доме в Киевской области нарколабораторию, где производили метадон в особо больших объемах. Прекурсоры для его изготовления заказывали за рубежом и хранили в гараже.

К работе они привлекли еще шесть человек в возрасте от 28 до 62 лет, каждый из них выполнял свою роль. Реализация готового товара осуществлялась на всей территории государства и за рубежом.

У злоумышленников была своя сеть проверенных клиентов, которым сбывали наркотики во время личных встреч.

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За сбыт товара члены группы получали до 50 млн гривен прибыли ежемесячно.

Изъятые прекурсоры позволяли производить около 200 килограммов метадона. По ценам черного рынка стоимость изъятого составляет более десяти миллионов гривен.

За незаконные сделки с наркотиками злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Сумах "смотрящий" организовал поставки наркотиков в колонию.

Также напомним, в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Смотрите сюжет – мужчина приклеил наркотики к телу скотчем и хотел перевезти их за границу:

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