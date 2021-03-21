В Киевской области ужесточили карантин: список запретов

Ограничения не снимут, пока ситуация в области не нормализуется

В воскресенье, 21 марта, в Киевской области усилили карантин. Ограничения будут действовать до тех пор, пока ситуация с COVID-10 в области не улучшится.

На территории Киевской области запрещается:

прием посетителей в кафе и ресторанах, кроме доставки и работы на вынос;

перевозка пассажиров в количестве более 50% мест для сидения;

проведение богослужений, если нельзя обеспечить не менее 10 квадратных метров на одного человека;

работа ТРЦ и детских развлекательных заведений, за исключением продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и цветочных магазинов внутри ТРЦ;

работа учреждений культуры, бассейнов и проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей;

работа непродовольственных магазинов, кроме доставки и на вынос;

работа непродовольственных рынков и ярмарок.

Ограничения также касаются работы ресторанов в отелях на территории области. Школьники после завершения каникул будут обучаться дистанционно. В то же время детсады и начальные классы будут работать без изменений.

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Кроме ужесточения карантина и введения новых запретов в области продолжают действовать карантинные ограничения оранжевой зоны.

Запрещено:

плановая госпитализация в больницах;

проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек;

работа спортзалов, фитнес-центров и учреждений культуры;

работа заведений размещения, кроме гостиниц;

прием новых изменений в детские лагеря.

Ранее мы сообщали, что несмотря на то, что Киев попал в красную зону карантина, городской транспорт будет работать.