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В Киевской области ужесточили карантин: список запретов

21 марта, 13:27

Виктория Барановская

Ограничения не снимут, пока ситуация в области не нормализуется

В воскресенье, 21 марта, в Киевской области усилили карантин. Ограничения будут действовать до тех пор, пока ситуация с COVID-10 в области не улучшится.

На территории Киевской области запрещается:

Ограничения также касаются работы ресторанов в отелях на территории области. Школьники после завершения каникул будут обучаться дистанционно. В то же время детсады и начальные классы будут работать без изменений.

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Кроме ужесточения карантина и введения новых запретов в области продолжают действовать карантинные ограничения оранжевой зоны.

Запрещено:

Ранее мы сообщали, что несмотря на то, что Киев попал в красную зону карантина, городской транспорт будет работать.

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