В Киевской области ужесточили карантин: список запретов

В воскресенье, 21 марта, в Киевской области усилили карантин. Ограничения будут действовать до тех пор, пока ситуация с COVID-10 в области не улучшится.
На территории Киевской области запрещается:
- прием посетителей в кафе и ресторанах, кроме доставки и работы на вынос;
- перевозка пассажиров в количестве более 50% мест для сидения;
- проведение богослужений, если нельзя обеспечить не менее 10 квадратных метров на одного человека;
- работа ТРЦ и детских развлекательных заведений, за исключением продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и цветочных магазинов внутри ТРЦ;
- работа учреждений культуры, бассейнов и проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей;
- работа непродовольственных магазинов, кроме доставки и на вынос;
- работа непродовольственных рынков и ярмарок.
Ограничения также касаются работы ресторанов в отелях на территории области. Школьники после завершения каникул будут обучаться дистанционно. В то же время детсады и начальные классы будут работать без изменений.
Кроме ужесточения карантина и введения новых запретов в области продолжают действовать карантинные ограничения оранжевой зоны.
Запрещено:
- плановая госпитализация в больницах;
- проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек;
- работа спортзалов, фитнес-центров и учреждений культуры;
- работа заведений размещения, кроме гостиниц;
- прием новых изменений в детские лагеря.
Ранее мы сообщали, что несмотря на то, что Киев попал в красную зону карантина, городской транспорт будет работать.
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