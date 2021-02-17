В Киевской области во время ссоры сын убил собственную мать

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы

В Киевской области задержали мужчину, который до смерти избил свою мать.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.

В полицию поступило сообщение о том, что селе Стайки Ржищевского ОТГ, в доме происходит драка. Между 30-летним сыном и 52-летней матерью произошла ссора, сын начал ее избивать.

"Врачи диагностировали у женщины многочисленные травмы и ушибы и предложили госпитализацию, от которой потерпевшая категорически отказалась", – говорится в сообщении.

Через несколько часов соседи снова позвонили в полицию и сообщили, что женщина умерла.

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Мужчина скрывался на чердаке одного из домов села. Его задержали, он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Ранее мы сообщали, что женщину, которая жестоко убила дочь под Харьковом, признали психически больной.

Также напомним, во Львовской области во время бытовой ссоры отец нанес ножевой удар своему сыну, в результате чего тот скончался до приезда медиков.