В метро Киева уже собирают "березовый сок" (фото, видео)

На станции метрополитена "Героев Днепра" пассажиры заметили подтекания воды. Как сообщает корреспондент "Сегодня", на одном из входов на станцию талую воду собирают в половинку пластиковой бутылки. Здесь водичка медленно капает с потолка и попадает в пластик.
Еще одно подтекание образовалось на одном из выходов со станции. Тут водичку собирают в пластиковое ведерко. Она тут интенсивно капает с металлического козырька, который прикреплен к карнизу.
Пассажиры смеются с "технологий", которые применяет метрополитен.
"Это последствия строительства над станцией метро торгового центра. Такое вот укрепление грунтов. Теперь сотрудники станции собирают "березовый сок", – делится с нами пассажирка Галина.
В Киевском метрополитене говорят, что подтекание на станциях – это естественный процесс, а тем более весной, когда тает снег.
"На станции метро "Героев Днепра" проведено обследование. Все в норме. Работы по ликвидации течи будут проведены по графику. Только за февраль в киевском метрополитене проведено 102 ликвидации течи. Это часть текущих работ, которые выполняет наша специальная служба. Традиционно – летом таких подтеканий меньше, а весной, когда тает снег, их больше", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.
Ранее мы писали, что скандал вокруг замены дверей на станции метро "Арсенальная" продолжается.
Напомним, на станции метро "Контрактовая площадь" завершена установка новых турникетов.
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