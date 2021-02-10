В Печерском районе Киева жители услышали стрельбу (видео)

В Киеве на улице Ионна Павла II толпа неизвестных мужчин стреляет и запускает салюты.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

На видео видно, что несколько десятков человек стоят возле здания.

"Какой-то очень непонятный перфоманс прямо сейчас на Тверском переулке. Кто-то стреляет из пистолета, кто салюты запускает", – говорится в сообщении.

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По информации полиции, на данный момент устанавливают цель собрания граждан. На место происшествия отправлены наряд, спецназ и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Ранее мы писали, что прокуратура сообщила о подозрении двум жителям Киевской области за стрельбу в Оболонском районе Киева.

Также сообщалось о том, что в Никополе Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин. По факту стрельбы открыли уголовное производство.

Ранее мы писали, что в столице в Голосеевском районе произошла стрельба. Между мужчинами начался конфликт, закончившийся хаотичной стрельбой из травматического оружия.