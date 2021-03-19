Версія українською
$ 27,68
32,98

В подземном переходе в центре Киева повесили фото Януковича (видео)

19 марта, 12:21

Игорь Серов , Ольга Кравченко

Возле мэрии переход теперь украшен фотографиями

В Киеве подземный переход на Крещатике возле мэрии украсили фотоснимками, сообщает корреспондент "Сегодня" Игорь Серов.

На фотографиях изображены украинские политики, дети, животные и др.

На одном из фото есть даже бывший президент Украины Виктор Янукович.

Реклама

Кто развесил иллюстрации, неизвестно.

Ранее мы писали, что в Греции прошли бои мукой – яркие фотографии попали в Сеть.

Напомним, американский ветеран Джордж Мендонса, который стал известным благодаря снимку, где он целует девушку в День победы над Японией, умер в возрасте 95 лет.

Новости на эту же тему:
Киев фото подземный переход

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Крупным планом: как выглядит жена Олега Винника без макияжа
Кардиолог рассказал, с чем пить кофе полезнее всего
Почему распался брак звезды "Кухни" с известным актером