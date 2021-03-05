В Соломенском районе Киева неизвестные обстреляли автомобили

В Киеве возле Национального авиационного университета (НАУ) на проспекте Любомира Гузара неизвестные стреляли по припаркованным автомобилям.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
Неизвестные стреляли по окнам припаркованных автомобилей. Пока известно о трех поврежденных авто.
"К счастью, жертв и пострадавших среди людей нет", – говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители разыскивают вооруженных преступников.
Ранее мы писали, что в столице в Голосеевском районе произошла стрельба. Один кум пришел в гости к другому, они распивали спиртные напитки. Почти в полночь между ними начался конфликт, закончившийся хаотичной стрельбой из травматического оружия.
Напомним, в Никополе Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин. По факту стрельбы открыли уголовное производство.
Новости на эту же тему: