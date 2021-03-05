В Соломенском районе Киева неизвестные обстреляли автомобили

Пока известно о трех поврежденных авто

В Киеве возле Национального авиационного университета (НАУ) на проспекте Любомира Гузара неизвестные стреляли по припаркованным автомобилям.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Неизвестные стреляли по окнам припаркованных автомобилей. Пока известно о трех поврежденных авто.

"К счастью, жертв и пострадавших среди людей нет", – говорится в сообщении.

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Сейчас правоохранители разыскивают вооруженных преступников.

Ранее мы писали, что в столице в Голосеевском районе произошла стрельба. Один кум пришел в гости к другому, они распивали спиртные напитки. Почти в полночь между ними начался конфликт, закончившийся хаотичной стрельбой из травматического оружия.

Напомним, в Никополе Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин. По факту стрельбы открыли уголовное производство.