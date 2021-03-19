В Соломенском районе Киева пожар: горит общежитие (обновлено)

На улице Просвещения в Киеве произошел пожар. Загорелось общежитие КНУСА. Как сообщили корреспонденту "Сегодня", из здания эвакуировали людей.

Как пишут в Сети, пожарным было сложно доехать до места события из-за ярмарки, которая проходила неподалеку.

"Загорелась одна из комнат на третьем этаже общежития. Пламя уже локализировано. Площадь возгорания 30 квадратных метров. Ждем, когда дотушат пламя. Пожарные эвакуировали из горящего здания шесть человек. Их спускали с третьего этажа по выдвижной лестнице", – рассказали в ГСЧС Киева. Причины возгорания будут устанавливать полицейские.

Как стало известно позже, на месте происшествия были привлечены четыре единицы основной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений.

"Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении ГСЧС.

Причину возникновения пожара установит следствие.

Напомним, ранее в Хмельницкой области произошел пожар в двухэтажной больнице, из здания были эвакуированы 23 человека.

Кроме того, в Кропивницком в жилой многоэтажке прогремел взрыв, после чего начался пожар. В результате пострадали двое людей, их госпитализировали.