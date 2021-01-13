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В столицу идут сильные морозы: киевлянам дали рекомендации

13 января, 10:57

Сергей Мартынец

Даже тепло одеваться в сильный мороз нужно правильно

Украинцев уже предупредили об ухудшении погоды. Сильные морозы доберутся и до Киева с 15 января. В Киевской городской госадминистрации дали советы жителям столицы в связи с резким снижением температуры воздуха.

В КМДА сообщили со ссылкой на данные синоптиков, что ночью в пятницу и субботу ожидается 13-18 градусов мороза, а днем – 11-15 мороза. Такая холодная погода сохранится и 17-18 января.

Как киевлянам пережить лютые морозы:

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Что ни в коем случае нельзя делать:

Как сообщали новости "Сегодня", уже с самого утра среды появились фото и видео, как Украину начало засыпать снегом.

Видео: Сегодня

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Киев морозы погода в Киеве

Источник: Сегодня

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