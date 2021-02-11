В здании Киевсовета потекла крыша (фото)

В сессионном зале Киевского городского совета 11 февраля начал протекать потолок.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Киевсовета Леонид Емец.

"Потолок подтекает..." – коротко подписал депутат фото.

На фото видно, что вода стекает в строительное ведро.

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Пользователи Сети сразу же начали подшучивать по поводу инцидента:

Напомним, как мы сообщали ранее, в 2017 году на депутатов обвалился кусок потолка. Тогда сообщили, что ремонт крыши здания Киеврады не проводился с 1986 года.

Ранее мы также писали, что киевлянин два десятка лет сносил домой разный хлам – старые вещи, сломанные телевизоры, офисные кресла, ободранные диваны и горы макулатуры. Хламом он забил квартиру до потолка.