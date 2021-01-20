В жилом доме в Киеве произошел взрыв (фото, видео)

В жилом доме в Киеве произошел взрыв.
Об этом сообщают СМИ 20 января.
Предварительно известно, что взрыв произошел на улице Курнатовского, 26, на третьем этаже дома.
В доме были ремонтники, которые проводили сварочные работы. О пострадавших не сообщается.
Судя по фотографиям с места инцидента, взрыв был достаточно мощным.
Ударной волной выбило оконные стекла в квартире.
На месте работают спецслужбы.
Напомним, ранее в результате взрыва в жилом доме на Позняках погибли три человека.
Также мы сообщали, что в Винницкой области взорвалась граната, несколько человек получили тяжелые ранения.
Смотрите видео взрыва газопровода в Лубнах:
Новости на эту же тему: