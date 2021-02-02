Вандалы уничтожили скульптуру балерины в Киеве (фото)

Пока неизвестно возможна ли реставрация

В Киеве жители улицы Сретенской обнаружили скульптуру балерины разбитую на тротуаре.

Об этом сообщают на странице Скульптор Скритуцкий в Facebook.

Муж и жена передали остатки скульптуры в мастерскую автора.

"Мы очень благодарны "соседям балерины" за неравнодушное отношение к скульптуре", – говорится в сообщении.

Пока неизвестно возможна ли реставрация. Скорее всего она пострадала от рук вандалов.

Реклама

Так выглядела скульптура до уничтожения. Надеемся, что ее смогут восстановить.

Напомним, вандалы облили краской памятник героям АТО, расположенный в парковой зоне на проспекте Победы, недалеко от станции метро "Берестейская".

Ранее вандалы снова поиздевались над древними стенами Национального заповедника "София Киевская". На них снова появились художества неизвестных.

Смотрите сюжет – на Полтавщине вандалы выкорчевали деревья: