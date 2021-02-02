Вандалы уничтожили скульптуру балерины в Киеве (фото)

В Киеве жители улицы Сретенской обнаружили скульптуру балерины разбитую на тротуаре.
Об этом сообщают на странице Скульптор Скритуцкий в Facebook.
Муж и жена передали остатки скульптуры в мастерскую автора.
"Мы очень благодарны "соседям балерины" за неравнодушное отношение к скульптуре", – говорится в сообщении.
Пока неизвестно возможна ли реставрация. Скорее всего она пострадала от рук вандалов.
Так выглядела скульптура до уничтожения. Надеемся, что ее смогут восстановить.
Напомним, вандалы облили краской памятник героям АТО, расположенный в парковой зоне на проспекте Победы, недалеко от станции метро "Берестейская".
Ранее вандалы снова поиздевались над древними стенами Национального заповедника "София Киевская". На них снова появились художества неизвестных.
Смотрите сюжет – на Полтавщине вандалы выкорчевали деревья:
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