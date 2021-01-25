"Вход в Нарнию": в Киеве провалился асфальт (фото)

В Киеве в Соломенском районе, возле остановки Белгородская провалился асфальт.
Об этом сообщает LOS SOLOMAS в Telegram.
ЧП произошло на проспекте Лобановского.
"Вход в Нарнию. Заявку на 1551 отправили", – написали в сообщении.
В "Киевавтодор" ответили "Сегодня", что яма появилась из-за прорыва трубы с холодной водой.
На месте уже работают сотрудники "Киевводоканала". Рабочие проводят разрытие, чтобы заменить прорванную трубу и ликвидировать аварию на водопроводе.
Напомним, ранее в Киеве в Оболонском районе произошло ЧП: автомобиль, который был припаркован возле одного из зданий, буквально провалился под землю.
Также мы писали, как в Одессе из-за прорыва трубы появилась огромная яма.
Смотрите сюжет – на Буковине стелили асфальт в воду:
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