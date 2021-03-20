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"Вирус придумали политики": по Киеву ездит автомобиль COVID-диссидентов (видео)

20 марта, 14:30

Мария Дмитренко

Из динамиков женщина рассказывает, кто "придумал" коронавирус

В Киеве заметили автомобиль черного цвета, похожий на катафалк, из динамиков которого женский голос призывает не верить в коронавирус.

Соответствующее видео опубликовали в соцсетях. COVID-диссиденты рассказывают, что вирус придумали политики для того, чтобы люди меньше контактировали между собой и были менее сплочены.

Они оделись в тюремные робы, защитные костюмы со страшными масками и халаты Ку-клукс-клана. Как сообщает "Perepichka News", участники выступают также и против вакцинации.

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А в Харькове водят антиковидный хоровод. Эти люди против масок и медицинских экспериментов.

Ранее новости "Сегодня" публиковали интервью с Иосифом Зисельсом, просчитавшим пандемию. Он рассказал, почему статистика врет и зачем нужен локдаун.

Также напомним, в ноябре 2020 в Лейпциге произошли стычки между полицией и COVID-диссидентами. Тогда на главную улицу города вышли 16 000 противников коронавирусных ограничений.

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Киев карантин диссиденты коронавирус COVID-19

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