Виталий Кличко открыл памятник Шевченко в центре Флоренции (фото)

Сегодня во Флоренции открыли памятник выдающемуся украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Я благодарен нашим итальянским друзьям и лично мэру Флоренции Дарио Нарделли, за то, что мы наконец, воплотили этот проект, над которым вместе работали несколько лет. И теперь туристы со всех уголков мира, которые после пандемии продолжат посещать Флоренцию, будут видеть здесь и часть украинской истории и культуры", – написал Кличко.

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Монумент установлен в центре города, в знаковом месте – недалеко от кафедрального собора Santa Maria del Fiore. На площади перед одной из крупнейших библиотек города Biblioteca delle Oblate.

Автор этого памятника – известный украинский скульптор Олег Пинчук. Памятник, изготовленный на средства украинских меценатов, является подарком Флоренции от Киева.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский почтили память Тараса Шевченко по случаю 207-й годовщины со дня рождения выдающегося украинского поэта и художника.

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