Власти в Киеве отреагировали на запрет продажи свечей, спичек и лампочек в локдаун

Запрет продажи в магазинах значительной части товаров повседневного потребления вроде спичек и лампочек с 8-го по 24 января, когда на всей территории Украины вводится локдаун, не имеет ничего общего с противоэпидемическими мерами. Однако из этой ситуации можно найти выход.

Об этом глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

Он подтвердил, что с 8 января доступными будут только товары и услуги первой необходимости – продукты, лекарственные средства и изделия медицинского назначения, средства гигиены и связи, а также корма для животных, ветеринарные препараты, семена, средства защиты растений. Любые другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой.

Однако после Рождества даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, электролампочки, батарейки, детские товары для обучения. Чем они, а также инструменты и детские товары, не угодили авторам документа – совершенно непонятно.

Глава Госпродпотребслужбы Киева говорит:

"Одежды, прессы, лампочек, батареек, детских товаров для обучения в перечне разрешенных действительно нет. Такое решение принято по мнению каких-то экспертов… Хотелось бы посмотреть в глаза этим экспертам, которые предполагают, что благодаря этим товарам будет меньше людей в магазинах. Это полностью противоречит всем вещам, которые как-то связаны с эпидемиологией".

Олег Рубан добавляет, что пока неясно, будут ли киевляне сметать товар с полок в магазинах до 8 января.

"Будет ли ажиотаж – неизвестно. Но правильно было бы это все исправить. Должны быть места, где люди, соблюдая безопасную дистанцию, могли бы приобретать жизненно важные продукты и товары", – добавляет глава Госпродпотребслужбы Киева.

Для ограничения доступа посетителей к запрещенным для реализации товаров, согласно решению правительства, супермаркеты будут вынуждены закрывать отдельные секции или запрещать продажу таких товаров непосредственно при расчете на кассе.

Напомним, ранее сообщалось, что еще украинцы не смогут купить во время локдауна, кроме лампочек, спичек и газет. В Американской торговой палате решение Кабмина назвали не только прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции, но и потенциально приводящим к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах.

Также сообщалось, что медиабизнес, журналисты и издатели просят разрешить продажу прессы во время локдауна.

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