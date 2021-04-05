"Возим воздух". Киевские маршрутки уже на этой неделе могут остановить работу

В первый день жесткого локдауна в Киеве многих горожан удивила работа маршруток. Корреспондент "Сегодня" лично проехал в двух маршрутках, где водители даже не спросили о наличии "корочки", разрешающей проезд, только взяли плату за услугу. Почему так происходит, мы поинтересовались у Игоря Моисеенко, главы Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

В Голосеевском районе Киева маршрутки контролировала полиция и запрещала входить в салон пассажирам, у которых нет спецпропуска. А вот на Позняках никто ничего не проверял.

В ассоциации отмечают, что все водители маршруток проинструктированы – вход в салоны автобусов возможен только при наличии у пассажира специального пропуска.

"На всех крупных транспортных узлах и развязках дежурят сотрудники полиции и Нацгвардии, которые контролируют наличие у пассажиров маршруток спецпропусков. Пока что наших водителей не штрафуют за перевозку пассажиров без этого документа – ограничиваются устными предупреждениями. Но так будет недолго", – поясняет сайту "Сегодня" Игорь Моисеенко, глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

По его словам, у большинства пассажиров маршруток спецпропусков нет вообще. Их якобы еще будут выдавать на столичных предприятиях.

"Транспорт в Киеве ездит пустой. И коммунальный, и наш. В салонах почти нет людей. Некоторые водители уезжают в парк. Я думаю, что нам на этой неделе придется остановить свою работу. Мы фактически возим воздух – нет ни выручки, ни пассажиропотока. А топливо нам уже отказались выдавать без предоплаты. Поэтому, думаю, мы остановимся. Тут два варианта: истратить все топливо и обанкротиться или же остановиться и сберечь имеющиеся ресурсы до окончания локдауна. Пока решение мы еще не приняли", – отмечает Игорь Моисеенко.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Он поясняет, что многие водители сами хотят остановить работу и переждать эти сложные недели.

"Сейчас как раз стартует сезон весенних работ. И многие водители решают уволиться и заняться посадкой картошки. Зачем им вся эта нервотрепка, если они смогут спокойно посидеть 1-2 месяца дома? Увы, это они себе могут позволить сделать. В последние 2-3 года хорошие водители – большой дефицит. Шоферы понимают, что они отдохнут пару месяцев и потом снова вернутся. Конечно же, их примут обратно на работу, как говориться, оторвут с руками и ногами, поскольку дефицит водителей просто огромный", – говорит Моисеенко.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Интересная деталь. В Киев сегодня приезжали маршрутки из столичного пригорода, десятки машин. И пассажиры этих автобусов были без спецпропусков.

"Да, ситуация выглядит абсурдно в том, что в пригородных маршрутках спецпропуска не требуются. То есть пассажиры из Броваров, Ирпеня, Бучи или Гостомеля спокойно приезжают в Киев. Так же люди и уезжают из города. В пригородных маршрутках специальные пропуска не требуются", – говорит глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

Ранее мы писали, как столица приспособилась к новому началу карантина.

Также напомним, как киевляне пытались прорваться в транспорт.