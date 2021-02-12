Возле метро "Черниговская" едва не замерз насмерть гражданин Швейцарии

В полиции отмечают, что парень был живой, когда его обнаружили

В социальных сетях обсуждают странный случай. Якобы возле станции метро "Черниговская" сегодня утром обнаружили мертвым гражданина Швейцарии. Сообщается, что молодой человек замерз от холода и был без обуви.

"Тело 23-летнего парня из Швейцарии нашли утром. В полиции сообщили, что ночью его задержали за драку, но около 1:00 отпустили", – сообщает паблик "Киев Сейчас".

В паблике было сказано, что как парень оказался у метро без обуви – выясняют правоохранители.

"На этой Черниговской трындец, как страшно и днём находиться. А ночью-то и тем более", – пишет пользователь Елена.

Впрочем, в полиции Киева отмечают, что парень был живой, когда его обнаружили.

"Молодой человек, которого обнаружили возле станции метро "Черниговская" жив. Его забрала бригада скорой помощи. Другие подробности нам неизвестны", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Там не смогли ответить был ли у парня конфликт с полицией.

"У нас нет такой информации о конфликте с полицией, также нет информации был ли он без обуви и гражданином другой страны. Известно лишь, что мужчина был жив и его увезла бригада скорой медицинской помощи", – сообщили нам правоохранители.

По данным "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева", гражданин Швейцарии был жив.

"Утром в центральную диспетчерскую поступил вызов, что возле станции метро "Черниговская" замерзает человек. Им оказался молодой швейцарец 23 лет. По словам сотрудников полиции, накануне он был задержан за драку, а уже около 1-й ночи отпущен из отделения. Утром прохожие нашли его возле станции метро "Черниговская" без обуви с признаками переохлаждения, сообщив, что "Человек замерзает". Обстоятельства выясняет полиция", – сообщается на странице центра в социальных сетях.

На вопрос "Сегодня" о состоянии здоровья молодого человека, нам не смогли ответить заявив, что не разглашают информацию и персональные данные о пациентах, которые были госпитализированы.

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