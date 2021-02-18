Вышел из наркоза. Гориллу Тони прооперировал берлинский доктор (фото, видео)

Мы продолжаем следить за судьбой единственной гориллы в Украине – самцом Тони, который живет в Киевском зоопарке с 1999 года. 46-летний старейшина зоопарка заболел, о чем уже сообщал сайт "Сегодня" ранее. Сегодня утром Тони прооперировали.

До операции его состояние нормализовалось после того, как в вольер к животному подселили петуха по кличке Друг. Это заставило Тони больше двигаться по вольеру, и он наконец-то смог сходить в туалет, впервые за две недели.

Впрочем, проведения анестезии и полного обследования животного никто не отменял. Необходимую операцию сделали сегодня утром. Подготовку начали с 7 часов утра.

Видео: Киевский зоопарк

В Киев из Берлина приехал Марк Гьолькель, доктор ветеринарной медицины института ветеринарии зоопарков и дикой природы имени Лейбница. Он настоял на срочном обследовании Тони.

Операцию проводили при минимальном количестве сотрудников из-за коронавируса. Кстати, чтобы приехать в Киев спасать Тони, ветеринар сдал тесты на COVID-19.

Доктор хорошо знает гориллу, поскольку уже один раз успешно вводил животному наркоз и выводил из него. Это было несколько лет назад, когда Тони переселяли в новый вольер и проводили ему полный медицинский осмотр.

Операция проходила в ветеринарном модуль от ГСЧС, который установили рядом с вольером. Он полностью оборудован необходимой медицинской аппаратурой и обогрет так, чтобы Тони было комфортно в нем находиться.

В целом Тони нормально перенес анестезию, как для своего почетного возраста. Ему даже подстригли ногти, пока он спал. Сделали клизму, все прочистили и промыли.

"Операция, которую провели Тони, уже позади. Она длилась 1 час и 40 минут. Наш дедушка Тони был успешно введен в наркоз и выведен из него. Мы за это больше всего переживали, поскольку Тони больше 46 лет, а по человеческим меркам это около 90 лет. Сейчас можно сказать, что эндоскопия гориллы без видимых отклонений. А также колоноскопия, гастроскопия – без видимых изменений. Полученные результаты рентгенов и УЗИ еще будут анализироваться и изучаться нашими специалистами. А через две недели будут готовы результаты всех взятых анализов", – рассказал сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Ветеринары искренне надеются, что здоровье гориллы наладиться. От немецких коллег ждут схему дальнейшего лечения животного. В первую очередь будет оптимизирован его рацион и сам характер кормления.

У Тони обнаружен коксартроз тазобедренного сустава – заболевание не возникает спонтанно, а протекать болезнь может на протяжении нескольких лет, имея скрытый характер. При несвоевременном диагностировании возникает сильная боль.

Также у гориллы есть определенная проблема с кальцием. Оба заболевания возрастные и от недостатка зеленой клетчатки.

Сейчас Тони чувствует себя нормально и с благодарностью смотрит на своих смотрителей.

Напомним, из-за проблем со здоровьем Тони нужно было промыть кишечник, нужно сделать анестезию. Но учитывая, что животному 46 лет (по человеческим меркам это под 90), была опасность, что Тони не перенесет наркоз.