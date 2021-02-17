Вывезли 13,5 тысячи тонн снега: как справляются в Киеве со снегом и льдом (фото)

В столице продолжается очистка дорог от снега, а также крыш – от льда.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Для уборки льда с крыш используют специальные автовышки – их пока 11. Также работают 111 кровельщиков и привлечена 21 бригада альпинистов.
Стоит отметить, что за прошлые сутки из столицы вывезли более 13,5 тысячи тонн снега.
"В частности, снег вывезли с улиц Липкивского, Льва Толстого, Окипной, Стеценко, Белорусской, Вышгородской, Луговой, Драйзера, Воздухофлотского проспекта, бульвара Тараса Шевченко, проспекта Соборности", – говорится в сообщении.
Сейчас работают 409 единиц спецтехники, а также 76 бригад на ручной уборке.
Напомним, два человека в Киеве пострадали от падения льда.
Ранее мы писали, что в Украине снова изменится погода: когда прекратятся снегопады и придут сильные морозы.
Также мы публиковали, что ледяная глыба упала с крыши во Львове – травмировалась 20-летняя девушка.
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