Взрыв дома на Позняках: спустя две недели возобновили демонтаж здания

В Киеве на Позняках возобновили работы по демонтажу многоэтажного дома по улице Крушельницкой, который летом был разрушен мощным взрывом.

Об этом корреспонденту сайта "Сегодня" рассказали департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Демонтаж дома на Позняках

По словам местных жителей, работы были остановлены еще 29 декабря прошлого года и рабочие ушли с объекта.

"Рабочих нет уже две недели. Кран стоит, но не работает. Строители разобрали здание только до шестого этажа", – рассказали жители взорванного дома.

Демонтаж дома на Позняках

В то же время в департаменте муниципальной безопасности КГГА утверждают, что работы возобновили уже сегодня.

"Рабочие уехали на праздники домой. Сейчас работы по демонтажу здания на Позняках возобновлены", – пояснили корреспонденту сайта "Сегодня".

Демонтаж дома на Позняках

Следует отметить, что к рукотворному "арт-объекту", который создали возле дома жильцы, люди приносят цветы в память о погибших.

Взорванный дом на Позняках

Напомним, взрыв в многоэтажке на Позняках в Киеве произошел 21 июня 2020 года. Были повреждены 40 квартир, пять человек погибли. Всего в 40 квартирах было зарегистрировано 125 жильцов.

Мы также сообщали, что в конце декабря все 40 семей, квартиры которых оказались разрушены в результате взрыва в многоэтажном доме на столичных Позняках, получили право собственности на новое жилье.