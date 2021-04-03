Взрыв газа в Киеве: под руинами гаража ищут людей (фото, видео)

В Киеве прогремел взрыв, в результате чего был разрушен гараж, еще несколько соседних домов повреждены.
Об этом корреспонденту "Сегодня" на месте событий сообщили сотрудники Государственной службы чрезвычайных событий.
Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"
Инцидент произошел около 15:43 в гараже на улице К. Маркса в микрорайоне Жуляны в Соломянском районе столицы.
На месте работают 20 сотрудников и четыре единицы спецтехники ГСЧС, а также 17 спасателей и три единицы спецтехники от Коммунальной аварийно-спасательной службы КМДА. Они разбирают завалы, чтобы убедиться в том, что под ними не осталось людей.
Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"
По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.
"Очень сильный был взрыв – как будто что-то очень мощное взорвалось. Сразу выбежала со стороны улицы. Начало падать что-то, а, открыв крыльцо, увидела, что у меня обвалился потолок над входом в дом. Впереди увидела случившийся обвал у соседей напротив – вывалены были ворота, двери, калитка и дверь гаража", – говорит одна из очевидиц аварии.
Она уточнила, что, кроме дома, где прогремел взрыв, еще три близлежащих и автомобиль получили сильные повреждения.
Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"
Напомним, прошлой осенью в ресторане на Подоле тоже произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали двое людей.
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