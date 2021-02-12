Взрыв на детской площадке в Киеве: мужчина подорвал себя

Взрыв произошел час назад на детской площадке на Чоколовском бульваре в Соломенском районе Киева. На месте работают правоохранители.
В полиции отмечают, что сейчас опрашивают свидетелей ЧП, осматривают место происшествия – детскую площадку, где прогремел взрыв и тело погибшего мужчины.
"Известно, что погибший мужчина 1971 года рождения. Почему он привел в действие взрывное устройство – выясняют правоохранители. Также выясняют, что именно подорвал мужчина – гранату или другое взрывное устройство", – сообщили нам в полиции Киева.
Как сообщали ранее, в Греции произошел взрыв, который практически до основания уничтожил трехэтажное здание.
Также мы писали, что в многоквартирном доме под Веной прогремел взрыв. В результате несколько этажей обрушились, есть пострадавшие.
Новости на эту же тему: