Транспортный скандал в Киеве – подорожание маршруток поставили на паузу до 3 апреля

Частные перевозчики временно отсрочили повышение стоимости проезда в маршрутках столицы. Напомним, они планировали увеличить стоимость проезда на 2 гривны в минувшую субботу. Но внезапно подорожание отложили. Сайт "Сегодня" узнал причину и ориентировочную дату возможного подорожания.

Почему отменили подорожание

На некоторых маршрутках стоимость проезда таки подняли. Например, в маршрутке №475 возили пассажиров по 7 гривен, а теперь уже катают по 8 гривен. В Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области нам рассказали, что подорожание отложили, но не отменили его вовсе.

"Более точную дату мы сможем назвать после этой среды. Подорожание отложили из-за того, что город согласился на совместное совещание с перевозчиками. На нем мы хотим обсудить все имеющие проблемы с представителями КГГА. Подорожание связано с карантинными ограничениями, падением пассажиропотока, подорожанием топлива. Мы надеемся, что сможем совместно с представителями КГГА наработать действенные антикризисные меры, которые помогут не допустить стремительного роста цен или полной остановки транспорта, а также банкротства многих транспортных предприятий. Ожидая этой встречи с властями, было бы некорректно начинать диалог с подорожания стоимости проезда", – пояснил сайту "Сегодня" Игорь Моисеенко, глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

Подорожание и ограничения количества пассажиров – так совпало

В то же время Моисеенко подчеркивает, что без подорожания стоимости проезда в маршрутках не обойтись. Особенно критической ситуация была на прошлой неделе.

"Вокруг темы подорожания проезда было очень много манипуляций в СМИ. Заявлялось, что якобы частные перевозчики шантажируют город поднятием цен, хотя о подорожании проезда мы заявили еще месяц назад. Просто так совпало, что были введены ограничения на перевозки из-за карантина, а три недели до этого мы подали документы в департамент транспорта КГГА о подорожании стоимости проезда. Перевозчики не угрожают остановить свою работу, мы наоборот готовы к сотрудничеству с городом", – говорит Игорь Моисеенко.

Нужно штрафовать пассажиров

Моисеенко отмечает, что на прошлой неделе водители маршруток стали заложниками обстоятельств, когда их ругали пассажиры за то, что отказываются брать полный салон. А с другой стороны водителей штрафовали за полные салоны сотрудники патрульной полиции. Причем штрафы немаленькие – 17 тысяч гривен. Многие водители просто уезжали в парк, чтобы избежать конфликтов.

"Я считают, что за подобное нарушение нужно штрафовать именно пассажиров. При входе в маршрутку четко написано, что в салон могут зайти не больше 22 человек. Но люди продолжали заходить в салон, несмотря на замечание водителя, с криками: "Мне нужно на работу!" Было все – драки, разбитые окна, вызов полиции. Но позвольте, не водитель придумал такие требования, они введены на уровне городе. То есть, их нужно выполнять всем, в том числе, пассажирам. А в таких условиях водители оказались крайними. У нас и так ощущается большой дефицит водителей, а тут еще и этих запугали", – добавляет глава Ассоциации перевозчиков.

Видео: Telegram-канал/Киев Оперативный

Подорожают в субботу

Игорь Моисеенко прогнозирует, что как бы ни закончилась встреча с руководством КГГА, на части маршрутов подорожание состоится уже в конце этой недели. Ресурсы перевозчиков на исходе, многие из них переживают, что могут просто обанкротиться к 9 апреля, а карантин собираются продлить на более длительный срок.

"На части маршрутов в эту субботу цены все-таки поднимутся, как я и говорил ранее, до 10 гривен. Из-за карантинных ограничений и мощного спада пассажиропотока ситуация ухудшилась кардинально для многих перевозчиков. Даже стоимость проезда в 10 гривен ситуацию уже не спасут, мы сможем лишь минимизировать свои убытки", – добавляет Игорь Моисеенко.

Что происходило на остановках транспорта в Киеве с начала ограничений, смотрите в нашем сюжете:

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